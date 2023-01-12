Достойное выступление Джимы и провал дебютантки: результат индивидуальной женской гонки в Рупольдинге

В четверг, 12 января, в немецком Рупольдинге состоялась женская индивидуальная гонка. Две украинские биатлонистки попали в зачетную зону.

На старт женской индивидуальной гонки в составе сборной Украины вышли четыре биатлонистки: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос и дебютантка Кубка мира Любовь Кипьяченкова. Из-за болезни не смогла принять участие Дарья Блашко, заявленная на гонку.

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Накануне мужская сборная Украины вторым составом достойно выступила в "индивидуалке". Так что наши надежды были, что женщины выступят не хуже.

Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима. Лидер сборной Украины допустила два промаха на стойке и в итоге замкнула топ-20. Этот результат позволил Юлии квалифицироваться к масс-старту.

Неплохо пробежала гонку Анастасия Меркушина. 27-летняя биатлонистка допустила две ошибки на первых огневых рубежах, оказавшись на 63 месте. Однако затем Меркушина чисто отстреляла следующие рубежи и поднялась на 31 место.

Только двух секунд не хватило Анне Кривонос, чтобы попасть в зачетную зону. Украинка показала свой лучший результат на Кубке мира, финишировав на 41-м месте.

К сожалению, неудачно сложилась гонка для дебютантки сборной Украины Любови Кипьяченковой. 23-летняя спортсменка переволновалась и допустила семь промахов. В итоге она была на финише лишь 89-й.

А победу в женской индивидуальной гонке одержала итальянка Лиза Витоцци. Она на 39 секунд опередила француженку Лу Жанмонно. Эти спортсменки не допустили ни одного промаха. Третье место на подиуме заняла лидер общего зачета Жюлья Симон.

Кубок мира в Рупольдинге. Результат индивидуальной гонки

1. Лиза Витоцци (Италия, 0+0+0+0) 40:05:9

2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+0)+39.0

3. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+1) +45.2

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20. Юлия Джима (Украина, 0+1+0+1) +3:12.1

31. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1+0+0) +4:37.0

41. Анна Кривонос (Украина, 0+0+1+0) +5:06.1

89. Любовь Кипяченкова (Украина, 3+1+2+1) +10:56.5

В пятницу в программе этапа Кубка мира в Рупольдинге пройдет мужская эстафета. Гонка начнется в 15:25 по киевскому времени.