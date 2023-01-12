На старт жіночої індивідуальної гонки у складі збірної України вийшли чотири біатлоністки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос та дебютантка Кубка світу Любов Кип'яченкова. Через хворобу не змогла прийняти участь Дар'я Блашко, яка була заявлена на гонку.

До теми З особистими рекордами: четверо українців фінішували в заліковій зоні гонки в Рупольдингу

Напередодні чоловіча збірна України другим складом досить гідно виступила в "індивідуалці". Тож наші сподівання були, що жінки виступлять не гірше.

Найкращий результат з українок показала Юлія Джима. Лідер збірної України допустила два промахи на стійці і в підсумку замкнула топ-20. Цей результат дозволив Юлії кваліфікуватися до масстарту.

Непогано пробігла гонку Анастасія Меркушина. 27-річна біатлоністка допустила дві хиби на перших вогневих рубежах, опинившись на 63 місці. Проте потім Меркушина чисто відстріляла наступні рубежі і піднялася на 31 місце.

Лише двох секунд не вистачило Анні Кривонос, щоб потрапити до залікової зони. Українка показала свій найкращий результат на Кубку світу, фінішувавши на 41-му місці.

На жаль, невдало склалася гонка для дебютантки збірної України Любові Кип'яченкової. 23-річна спортсменка перехвилювалася і допустила сім промахів. У підсумку вона була на фініші лише 89-ю.

А перемогу в жіночій індивідуальній гонці здобула італійка Ліза Вітоцці. Вона на 39 секунд випередила француженку Лу Жанмонно. Ці спортсменки не допустили жодного промаху. Третє місце на подіумі зайняла лідерка загального заліку Жулья Сімон.

Кубок світу в Рупольдингу. Результат індивідуальної гонки

1. Ліза Вітоцці (Італія, 0+0+0+0) 40:05:9

2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+0) +39.0

3. Жулья Сімон (Франція, 0+0+0+1) +45.2

...

20. Юлія Джима (Україна, 0+1+0+1) +3:12.1

31. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+0+0) +4:37.0

41. Анна Кривонос (Україна, 0+0+1+0) +5:06.1

89. Любов Кип'яченкова (Україна, 3+1+2+1) +10:56.5

У п'ятницю в програмі етапу Кубка світу в Рупольдингу відбудеться чоловіча естафета. Гонка розпочнеться о 15:25 за київським часом.