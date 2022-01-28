Именитый теннисист Надаль поразил реакцией после выхода в финал Australian Open: видео
Источник:Eurosport
Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль вышла в финал Australian Open. Спортсмен не скрывал своих эмоций.
Надаль: Это сложно объяснить
В полуфинале Надаль обыграл итальянца Маттео Берреттини. В финальном поединке испанец сыграет против россиянина Даниила Медведева.
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"Людям со стороны тяжело в это поверить. Но те, кто были со мной рядом и видели мое состояние последние полгода, не понимают, как мне удается играть на таком уровне. Это трудно объяснить. Я чувствую, что мне повезло и сейчас я у хорошем настроении. Соревновательный дух снова ожил, я скучал по этому чувству", – сказал теннисист после победы.
Видео реакции Надаля
После игры Надаль подошел к своей скамейке и закрыл лицо футболкой, чтобы скрыть слезы.
Видео первых эмоций теннисиста
- Испанский теннисист в шестой раз в своей карьере сыграет в полуфинале на Открытом чемпионате Австралии.
- Финал пройдет в воскресенье, 30 января.
- Медведев проиграл Надалю три из четырех личных предыдущих матчей.
- Россиянин и испанец встречались уже в финальном матче на Открытом чемпионате США в 2019 году.