Надаль: Це важко пояснити
У півфіналі Надаль обіграв італійця Маттео Берреттіні. У фінальному поєдинку іспанець зіграє проти росіянина Данила Медведєва.
До слова Вшосте у кар'єрі: Надаль обіграв Берреттіні та вийшов у фінал Australian Open
"Людям із боку важко у це повірити. Але ті, хто були зі мною поряд і бачили мій стан останні пів року, не розуміють, як мені вдається грати на такому рівні. Це важко пояснити. Я відчуваю, що мені пощастило і зараз я у гарному настрої. Змагальний дух знову ожив, я сумував за цим почуття", – сказав тенісист після перемоги.
Відео реакції Надаля
Після гри Надаль підійшов до своєї лавки та закрив обличчя футболкою, аби приховати сльози.
Відео перших емоцій тенісиста
- Іспанський тенісист вшосте у своїй кар'єрі зіграє у півфіналі на Відкритому чемпіонаті Австралії.
- Фінал відбудеться у неділю, 30 січня.
- Медведєв програв Надалю три із чотирьох попередніх особистих матчів.
- Росіянин та іспанець зустрічалися вже у фінальному матчі на Відкритому чемпіонаті США у 2019-му році.