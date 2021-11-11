Петраков: Приятная головная боль

Виктор Коваленко получил кредит доверия от Александра Петракова. Наставник доволен тем, что у него большое количество футболистов, которые борются за попадание в заявку сборной Украины на матчи.

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Специалист прокомментировал вызов 25-летнего атакующего полузащитника Специи. Петраков не понимает, почему многие люди считают, что Виктор не заслуживает на место в национальной команде: "Витя у меня играл на чемпионате мира, стал лучшим бомбардиром, получил "Золотую бутсу".

Петраков имел длительный разговор с футболистом, который предшествовал вызову Коваленко в украинскую сборную на два последних матча "сине-желтых" в 2021 году.

Витя сыграл за Специю, я с ним разговаривал. Тут же позвонил ему, имел долгий разговор. Он сейчас сыграл 5 игр в основном составе. Как говорят каждому тренеру: "Приятная головная боль",

– отметил Петраков.

К слову. Коваленко попал в заявку сборной на матч против болгар, который начнется в 19:30.

С кем сыграет Украина в ноябре

11 ноября украинцы на собственном поле в Одессе примут Болгарию. Поединок будет иметь товарищеский характер, поэтому итоговый результат ничего не будет решать. Одесситы впервые за 5 лет увидят в родном городе матч национальной команды. Подопечные Александра Петракова сделают последнюю репетицию перед ключевым противостоянием с боснийцами.

Поединок против Боснии и Герцеговины состоится 16 ноября. "Сине-желтые" на выезде попытаются обыграть соперника. Решающий матч определит распределение мест в группе D и попадание на чемпионат мира.

Перед последним туром отбора чемпионата мира-2022 Украина занимает 2 место в таблице, в ее активе 9 очков. На один пункт меньше у финнов, четвертыми идут боснийцы – 7 баллов.

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