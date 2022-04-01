Им стоит поехать в Мариуполь и Харьков, – гендиректор Шахтера о нейтральной позиции ФИФА
Источник:OBOZREVATEL
ФИФА на состоявшемся 31 марта конгрессе в Дохе не рассматривала вопрос об исключении России из организации. Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал решение федерации.
Гендиректор Шахтера: Это удивительно и не укладывается в голове
Палкину непонятна позиция ФИФА. Он посоветовал членам организации посетить Мариуполь и Харьков, чтобы лучше понимать ситуацию в Украине.
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"Если Россию не исключают из этой организации, в то время как уже весь мир против нее – это странно и не укладывается в голове. Когда люди сидят в центральном офисе в ФИФА и смотрят из окна на Женевское озеро, вероятно они видят какие-то другие реалии.
Возможно, им следовало бы послать своих людей в Мариуполь и Харьков, чтобы посерьезнее к этому отнестись", – заявил гендиректор "горняков".
Также на конгрессе исключили из ФИФА Пакистан, Зимбабве и Кению, однако РФ все же покинули. Палкин подчеркнул, что эти страны "точно делают гораздо меньше зла, чем Россия".
Гендиректор Шахтера заверил, что продолжит давление на ФИФА и УЕФА.
- Конгресс ФИФА запомнился неоднозначной позицией полномасштабной войны в Украине. Поскольку там признали русский язык, как один из официальных.
- Кроме этого, ФИФА не разрешила транслировать карды с войны в Украине во время выступления президента УАФ Андрея Павелко.