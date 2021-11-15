Им будет тяжело, – Малиновский оценил шансы Дженоа под руководством Шевченко

В чемпионате Италии вскоре состоится украинское противостояние – Дженоа, которую тренирует Андрей Шевченко, сыграет против Аталанты, где выступает Руслан Малиновский.

Вызов для Шевченко

Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября – перед началом перерыва в чемпионате на матчи национальных сборных. И поэтому, пока не провел ни одного официального матча в клубе – только товарищескую игру.

21 декабря в гости к команде приедет Аталанта. Малиновский является одним из лидеров клуба, поэтому может сыграть против своего бывшего тренера сборной.

"Считаю, что им будет тяжело", – поделился Малиновский своими впечатлениями от назначения Шевченко в Дженоа. Сейчас команда из Генуи занимает 17-е место в чемпионате Италии, и до конца года ее ожидает довольно сложный календарь.

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При этом Малиновский отдал должное сопернику, заявив, что в чемпионате Италии все команды высокого уровня.

"В Серии А все команды высокого уровня. Поэтому говорить, что кто уровень, кто не уровень – неправильно", – отметил футболист.