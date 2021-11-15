Виклик для Шевченка

Шевченко очолив Дженоа 7 листопада – перед початком перерви в чемпіонаті на матчі національних збірних. Відтак поки не провів жодного офіційного матчу в клубі – лише товариську гру.

21 грудня в гості до команди завітає Аталанта. Маліновський є одним з лідерів клубу, відтак може зіграти проти свого колишнього тренера збірної.

"Вважаю, що їм буде важко", – поділився Маліновський своїми враженнями від призначення Шевченка в Дженоа. Зараз команда з Генуї посідає 17-е місце в чемпіонаті Італії, і до кінця року на неї очікує доволі складний календар.

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При цьому Маліновський віддав належне супернику, заявивши, що в чемпіонаті Італії всі команди високого рівня.

"У Серії А всі команди високого рівня. Тому казати, що хтось рівень, хтось не рівень – неправильно", – відзначив футболіст.