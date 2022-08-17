Илон Маск заявил, что покупает Манчестер Юнайтед

Всемирно известный изобретатель Илон Маск заявил, что покупает спортивный клуб. Речь идет об английском Манчестере Юнайтед.

Соответствующую информацию Илон Маск огласил в ночь на 17 августа. Об этом изобретатель и бизнесмен написал в своем твиттере.

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Илон Маск покупает футбольный клуб

Также я покупаю Манчестер Юнайтед, добро пожаловать,

– написал Маск.

Следует вспомнить, что ранее в СМИ было много сообщений о покупке Маском социальной сети Twitter. Однако у бизнесмена были вопросы по количеству спамерских аккаунтов в сети. Недавно суд обязал Twitter предоставить Илону Маску данные о спамерских аккаунтах.

Кому клуб принадлежит сейчас

Клуб принадлежит американской семье Глейзеров. По данным Reuters, к моменту закрытия фондового рынка 16 августа стоимость клуба составляла 2,08 миллиарда долларов.

Болельщики Манчестер Юнайтед в последние годы были против Глейзеров. Последние купили клуб за 790 миллионов фунтов (то есть 955,51 миллиона долларов) в 2005 году. Однако еще больше против Глейзеров стали выступать после неудачной попытки Манчестера создать самостоятельную Европейскую Суперлигу.

Стоит вспомнить, что фанаты призвали Маска купить Манчестер Юнайтед вместо Twitter. Сейчас Илон Маск пытается выйти из соглашения о покупке социальной сети на 44 миллиарда долларов, из-за чего он подал в суд.

Коротко о клубе Манчестер Юнайтед

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" основан еще в 1878 году. Современное название клуб получил в 1902 году.

Этот футбольный клуб является одним из лучших в мире. Они были чемпионами Англии рекордные 20 раз и трижды выигрывали Кубок Европы, являющийся самым престижным клубным турниром в мире.

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