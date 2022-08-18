На днях Манчестер Юнайтед стал объектом обсуждения в твиттере. Все из-за огненного поста от известного бизнесмена и изобретателя Илона Маска.

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Американец заявил, что хочет купить клуб из "Олд Траффорд". Позже оказалось, что это была такая шутка от бизнесмена. Однако даже такой безобидный пост повлиял на финансовое положение в клубе.

Заявление Маска повлекло за собой подъем цен на акции Манчестер Юнайтед. Первоначальный скачок зафиксирован на уровне 17%, но в итоге он закрепился на отметке 3,6%. В настоящее время акции клуба оцениваются почти в 2 миллиарда долларов.

Плохие дела в команде

Скорее всего, такая шутка Маска была вызвана провалом Манчестер Юнайтед на старте сезона. Этим летом клуб назначил нового тренера – Эрика тен Хага из Аякса.

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Также МЮ был активен на трансферном рынке и усилился посредством подписания Кристиана Эриксена, Лисандро Мартинеса и Тайрелла Маласии. Однако команда начала сезон с двух поражений – 1:2 от Брайтона и 0:4 от Брентфорда. Следующий поединок МЮ проведет в понедельник, 22 августа, против Ливерпуля на своем поле.