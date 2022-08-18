На днях Манчестер Юнайтед став об'єктом обговорення у твітері. Все через вогняний пост від відомого бізнесмена та винахідника Ілона Маска.
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Американець заявив, що хоче купити клуб з "Олд Траффорд". Пізніше виявилось, що це був такий жарт від бізнесмена. Однак навіть такий невинний пост повпливав на фінансове становище у клубі.
Заява Маска спричинила підйом цін на акції Манчестер Юнайтед. Початковий стрибок зафіксований на рівні 17%, але у підсумку він закріпився на позначці 3,6%. Нині акції клубу оцінюються майже у 2 мільярди доларів.
Кепські справи у команді
Скоріше за все, такий жарт Маска був викликаний провалом Манчестер Юнайтед на старті сезону. Цього літа клуб призначив нового тренера – Еріка тен Хага із Аякса.
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Також МЮ був активним на трансферному ринку і посилився за допомогою підписання Крістіана Еріксена, Лісандро Мартінеса та Тайрелла Маласії. Однак команда почала сезон з двох поразок – 1:2 від Брайтона та 0:4 від Брентфорда. Наступний поєдинок МЮ проведе у понеділок, 22 серпня, проти Ліверпуля на своєму полі.