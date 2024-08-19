Вслед за Кроосом: капитан сборной Германии завершил карьеру в национальной команде

Илкай Гюндоган решил не продолжать выступления за сборную Германии. Хавбек рассказал об усталости от большого количества игр.

Сборная Германии неплохо выступила на домашнем Евро-2024. Команда Юлиана Нагельсманна дошла до четвертьфинала, где только в экстра-тайме уступила будущему чемпиону Испании.

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Прощание легенды

После чемпионата о завершении карьеры объявил Тони Кроос, который повесил бутсы на гвоздь. Теперь же о конце карьеры в сборной Германии объявил другой лидер полузащиты.

Речь об Илкае Гюндогане, который был капитаном на Евро-2024. 33-летний хавбек Барселоны решил больше не выступать за Бундестим. Одной из причин Илкай называет большое количество матчей в сезоне и усталость тела из-за этого.

Гюндоган дебютировал за сборную Германии в 2011 году. За это время хавбек наиграл 82 матча за команду, забив 19 голов. Вместе с Бундестим Илкай доходил до полуфинала Евро-2012.

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Кроме того, он участвовал на Мундиалях 2018 и 2022 годов, а также Евро-2020 и Евро-2024. А вот на победный чемпионат мира-2014 Гюндоган не поехал из-за травмы.