Илья Марченко стал капитаном женской сборной Украины по теннису

Украинский теннисист Илья Марченко отныне новый капитан женской сборной по теннису. Под его руководством команда будет выступать в плейоф Кубка Билли Джин Кинг.

В ноябре 2024 года состоится квалификация Кубка Билли Джин Кинг. В ней примет участие и сборная Украины по теннису.

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Марченко стал новым капитаном

Теннисист прокомментировал назначение, отметив всю ответственность.

Это большая честь и ответственность. Я очень благодарен за эту возможность. Национальная сборная сейчас для меня на первом месте. Я очень хорошо понимаю свои сильные стороны и знаю, как могу помочь. Еще раз благодарю Svitolina Foundation за доверие,

– рассказал Илья Марченко.

Напомним, что предыдущие годы капитаном женской команды в Кубке Билли Джин Кинг был Михаил Филима.

Что известно об Илье Марченко