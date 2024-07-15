В ноябре 2024 года состоится квалификация Кубка Билли Джин Кинг. В ней примет участие и сборная Украины по теннису.
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Марченко стал новым капитаном
Теннисист прокомментировал назначение, отметив всю ответственность.
Это большая честь и ответственность. Я очень благодарен за эту возможность. Национальная сборная сейчас для меня на первом месте. Я очень хорошо понимаю свои сильные стороны и знаю, как могу помочь. Еще раз благодарю Svitolina Foundation за доверие,
– рассказал Илья Марченко.
Напомним, что предыдущие годы капитаном женской команды в Кубке Билли Джин Кинг был Михаил Филима.
Что известно об Илье Марченко
- Как теннисист выступает на профессиональном уровне с 2006 года.
- За это время успел получить 10 титулов на турнирах ATP Challenger Tour в одиночном разряде, что является рекордом для украинского тенниса.
- Свой лучший результат в рейтинге за свою карьеру показал в 2016 году, когда поднялся на 49 позицию. В этом же году установил личный рекорд, выйдя в четвертый круг Открытого чемпионата США.
- В Кубке Дэвиса Илья Марченко выиграл 20 матчей с 2008 года в составе сборной Украины.