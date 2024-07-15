У листопаді 2024 року відбудеться кваліфікація Кубку Біллі Джин Кінг. У ній візьме участь і збірна України з тенісу.

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Марченко став новим капітаном

Тенісист прокоментував призначення, відзначивши всю відповідальність.

Це велика честь і відповідальність. Я дуже вдячний за цю можливість. Національна збірна зараз для мене на першому місці. Я дуже добре розумію свої сильні сторони та знаю, як можу допомогти. Ще раз дякую Svitolina Foundation за довіру,

– розповів Ілля Марченко.

Нагадаємо, що попередні роки капітаном жіночої команди у Кубку Біллі Джин Кінг був Михайло Філіма.

Що відомо про Іллю Марченка