У листопаді 2024 року відбудеться кваліфікація Кубку Біллі Джин Кінг. У ній візьме участь і збірна України з тенісу.
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Марченко став новим капітаном
Тенісист прокоментував призначення, відзначивши всю відповідальність.
Це велика честь і відповідальність. Я дуже вдячний за цю можливість. Національна збірна зараз для мене на першому місці. Я дуже добре розумію свої сильні сторони та знаю, як можу допомогти. Ще раз дякую Svitolina Foundation за довіру,
– розповів Ілля Марченко.
Нагадаємо, що попередні роки капітаном жіночої команди у Кубку Біллі Джин Кінг був Михайло Філіма.
Що відомо про Іллю Марченка
- Як тенісист виступає на професійному рівні з 2006 року.
- За цей час встиг здобути 10 титулів на турнірах ATP Challenger Tour в одиночному розряді, що є рекордом для українського тенісу.
- Свій найкращий результат у рейтингу за свою кар'єру показав у 2016 році, коли піднявся на 49 позицію. В цьому ж році встановив особистий рекорд, вийшовши до четвертого кола Відкритого чемпіонату США.
- В Кубку Девіса Ілля Марченка виграв 20 матчів з 2008 року у складі збірної України.