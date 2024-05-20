С мыслями о Евро: игрок сборной Украины подвел итоги сезона в АПЛ

Украинский футболист оценил выступления Борнмута в первенстве Англии. Лучший игрок команды рассказал о завершении сезона в АПЛ.

По итогам сезона-2023/2024 Борнмут занял 12 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков после 38 матчей. Команде удалось сохранить прописку в первенстве.

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Что сказал украинский футболист

Илья Забарный поделился впечатлениями от сезона в своих соцсетях.

Хочу поблагодарить всех за этот сезон, он был невероятным! Следующая остановка – Евро,

– написал под фото украинский футболист.

Напомним в последнем туре АПЛ Челси принимал Борнмут. В стартовом составе за Борнмут вышел играть Илья Забарный и провел полный поединок. Челси одержало победу со счетом 2:1.

Михаил Мудрик пропускал встречу из-за проблем со здоровьем. В предыдущем туре левый вингер "синих" столкнулся головой с соперником. У украинца было подозрение на сотрясение мозга, поэтому его сняли с игры. Михаил досрочно закончил этот сезон.

Для Ильи этот матч стал 42-м в текущем сезоне-2023/2024, в которых он забил дебютный гол в АПЛ. К сожалению, "вишни" не смогли побороться за высокие места в английском первенстве.

Отметим, что в конце января 2023-го года Забарный поставил свою подпись под контрактом с Борнмутом, перейдя из Динамо. Его соглашение рассчитано до конца июня 2028-го года.