Борнмут посів 12 місце у турнірній таблиці, набравши 48 очок після 38 матчів.



По темі Фантастичний результат: Забарний став найкращим гравцем Борнмута за підсумком сезону



Підсумки сезону від Забарного. На своїй сторінці в інстаграмі захисник "вишень" виклав пост

Хочу подякувати всім за цей сезон, він був неймовірним! Наступна зупинка – Євро,

– написав під фото український футболіст.

Нагадаємо 19 травня в 38-туре АПЛ Челсі брав Борнмут. У стартовому складі за Борнмут вийшов грати Ілля Забарний. Футболіст показав свої перспективні дані, але цього мало. Челсі здобуло перемогу з результатом Челсі - Борнмут - 2:1

Забарний розпочинав свою кар'єру у столичному Динамо, пізніше був перекуплений англійським клубом Борнмутом. Сума трансферу Забарного становить близько 27 млн євро.

