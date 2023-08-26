Стал лучшим в АПЛ: украинский защитник попал в топ-10 Европы по важному показателю

Илья Забарный оказался среди десятки самых лучших футболистов в "своем роде". Украинцу не нашлось равных в "Туманном Альбионе".

Илья Забарный вошел в топ-10 сезона 2023/24 по заблокированным ударам. Украинец, к тому же, стал лидером в рамках Английской Премьер-лиги.

Достойно внимания Обегал самого Шевченко: звездный талант стал рейтинговым украинцем в истории игр FIFA

Демонстрирует уровень

Украинский защитник Борнмута стал основным футболистом "вишен" в этом сезоне, адаптировавшись в течение прошлогодней кампании. Юный центрбэк уже начал отмечаться полезными действиями в английском коллективе. В частности, Забарный попал в лучшую десятку игроков по заблокированным ударам во всех европейских чемпионатах. Илья занял 6-ю строчку с показателем 5 прерванных бросков. Интересно, что Забарный стал самым молодым игроком топа.

Стоит отметить, что 20-летний украинский защитник стал лучшим в английском первенстве по количеству заблокированных ударов в текущем чемпионате и вообще единственным представителем "Туманного Альбиона" в данном перечне. На вершине топа оказался 21-летний центрбек Отавио, защищающий цвет португальского Фамаликао. С Забарным, в свою очередь, по данному показателю сравнялись еще 4 защитника.

Топ-10 футболистов в Европе по количеству заблокированных бросков

Отавио (Фамиликао, Португалия, бразилец 21 год) – 7 заблокированных ударов.

Джамал Амофа (Гоу Эхед Иглз, Нидерланды, нидерландец, 24 года) – 6.

Маттиас Гинтер (Фрайбург, Германия, немец, 29 лет) – 5.

Стефан Савич (Атлетико, Испания, черногорец, 32 года) – 5.

Бруно Вильсон (Визела, Португалия, портуаглец, 26 лет) – 5.

Илья Забарный (Борнмут, Англия, украинец, 20 лет) – 5.

Фали Канде (Мец, Франция, гвинеец-бисау, 26 лет) – 5.

Педро Пиньо (Шавеш, Португалия, португалец, 23 года) – 4.

Джулиан Шабо (Келн, Германия, немец, 25 лет) – 4.

Амос Пипер (Вердер, Германия, немец, 25 лет) – 4.

Украинский исполнитель в текущем сезоне уже отыграл два поединка со стартовых минут "вишен" в АПЛ (в матчах с Ливерпулем и Вест Хэмом), а также попал в стартовый состав на матч против Тоттенхэма.