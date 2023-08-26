Ілля Забарний увійшов до топ-10 сезону 2023/24 за заблокованими ударами. Українець до того ж став лідером в рамках Англійської Прем'єр-ліги.

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Демонструє рівень

Український захисник Борнмута став основним футболістом "вишень" у цьому сезоні, адаптувавшись протягом торішньої кампанії. Юний центрбек уже почав відзначатись корисними діями у англійському колективі. Зокрема, Забарний потрапив до найкращої десятки гравців за заблокованими ударами у всіх європейських чемпіонатах. Ілля посів 6-ту сходинку з показником 5 перерваних кидків. Цікаво, що Забарний став наймолодшим гравцем топу.

Варто відзначити, що 20-річний український захисник став найкращим у англійській першості за кількістю заблокованих ударів у поточному чемпіонаті та й взагалі єдиним представником "Туманного Альбіону" у даному переліку. На вершині топу опинився 21-річний центрбек Отавіо, котрий захищає кольори португальського Фамалікао. Із Забарним, у свою чергу, за даним показником зрівнялись ще 4 захисники.

Нагадаємо. Український виконавець у поточному сезоні уже відіграв два поєдинки зі стартових хвилин "вишень" у АПЛ (у матчах з Ліверпулем та Вест Хемом), а також потрапив до стартового складу на матч проти Тоттенхема.

Топ-10 футболістів у Європі за кількістю заблокованих кидків