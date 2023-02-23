Рискует пропустить игру сборной Украины: Забарный не вернется на поле раньше апреля

Бывший футболист Динамо пока не может дебютировать в чемпионате Англии. Из-за проблем со стопой Илья пропустит еще четыре ближайших матча Борнмута.

В последний день января игрок Динамо Илья Забарный перебрался в АПЛ. Борнмут согласился заплатить 25 миллионов фунтов за защитника сборной Украины.

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Впрочем, 20-летний игрок пока еще не дебютировал за свою новую команду. Причиной является травма стопы, которую Илья получил на тренировочном сборе Динамо в Турции.

Как сообщают английские СМИ, повреждение Забарного оказалось серьезным. Футболист пропускает тренировки, а из-за повреждения стопы не сыграет за "вишен" вплоть до апреля.

Таким образом украинец пропустит четыре ближайших матча команды. Кроме того, есть вероятность того, что Забарный не сможет помочь сборной Украины на старте отбора к Евро-2024. Напомним, что 26 марта "сине-желтые" сыграют на выезде с Англией.

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Борнмут является худшей командой АПЛ в защите, пропустив 44 гола в 23-х играх. Команда Гарри О'Нила ведет активную борьбу за выживание, занимая спасительное 17-е место. Расстояние от зоны вылета – всего один балл.