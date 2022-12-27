Динамовские таланты: двое игроков "бело-синих" попали в список самых перспективных в мире

Молодежь Динамо Киев дарит надежды украинскому футболу. Сразу два представителя "киевлян" попали в десятку самых перспективных игроков мира по версии CIES, каждый на своем аплуа.

CIES оценивал игроков, родившихся после 1 января 2002 года. В список будущих мировых звезд попали двое защитников Динамо. А именно Илья Забарный и Константин Вивчаренко.

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CIES – международный центр спортивных исследований, являющийся независимой научно-образовательной организацией. Центр расположен в Невшателе, Швейцария.

Илья Забарный занял пятую позицию в списке самых перспективных центральных защитников, трансфермакрт оценивает украинца в 15 миллионов евро. Лучшим среди лучших юношей организация считает Йошко Гвардиола, при котором Манчестер Сити уже предлагал 110 миллионов евро. Любопытно, что в список попал и представитель России.

Рейтинг будущих мировых звезд среди центральных защитников:

Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг, Хорватия) Пьеро Инкапие (Байер, Эквадор) Тейлор Харвуд-Беллис (Бернли, Англия) Валентин Гомес (Велес, Аргентина) Илья Забарный (Динамо, Украина) Зено Дебаст (Андерлехт, Бельгия) Мартин Витик (Спарта, Чехия) Джорджо Скальвини (Аталанта, Италия) Виктор Мелехин (Ростов, Россия) Маттия Вити (Ницца, Италия)

Что касается Константина Овчаренко, то он буквально вошел в десятку самых перспективных левых защитников мира. Динамовец занял девятую строчку списка. Трансфермаркт оценивает украинца в 1 миллион евро. Больше всего надежд возлагают на защитника РБ, но теперь из Нью-Йорка, Джона Толкина.

Рейтинг будущих звезд среди левых защитников: