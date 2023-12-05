Украшали елку в компании кота: как семья Забарного готовится к Рождеству – милое видео
5 декабря 2023, 21:59Читати новину українською
Источник:Инстаграм Ильи Забарного
Летом этого года Илья Забарный простился с холостяцкой жизнью. Рождественские праздники игрок Борнмута и сборной Украины будет встречать вместе со своей женой Ангелиной.
Илья Забарный и его жена Ангелина поделились видео, как они готовятся к рождественским праздникам. Влюбленная пара вместе украшали игрушками и гирляндами свой дом.
Читайте также Лучший игрок Борнмута в матче с Астон Виллой: Забарный отличился приверженностью фанатов
А компанию Илье и Ангелине составил их домашний любимец – белый кот.
Мы украшаем наш дом вместе,
– написала жена Ильи в своей Инстаграмме.
Илья и Ангелина Забарные готовятся к новогодним праздникам: смотрите видео
Что известно о жене Забарной
- Напомним, что Илья Забарный стал встречаться с Ангелиной еще в 2018 году. Пара познакомилась во время учебы в школе.
- Ангелина – дочь украинской блогерки Юлии Леус.
- Она окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности филологии.
- В июне 2023 года пара отпраздновала свадьбу.