Илья Забарный и его жена Ангелина поделились видео, как они готовятся к рождественским праздникам. Влюбленная пара вместе украшали игрушками и гирляндами свой дом.

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А компанию Илье и Ангелине составил их домашний любимец – белый кот.

Мы украшаем наш дом вместе,

– написала жена Ильи в своей Инстаграмме.

Илья и Ангелина Забарные готовятся к новогодним праздникам: смотрите видео

Что известно о жене Забарной