Ілля Забарний та його дружина Ангеліна поділилися відео, як вони готуються до різдвяних свят. Закохана пара разом прикрашали іграшками та гірляндами свій дім.
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А компанію Іллі та Ангеліні склав їхній домашній улюбленець – білосніжний кіт.
Ми прикрашаємо наш дім разом,
– написала дружина Іллі в своємі Інстаграмі.
Ілля та Ангеліна Забарні готуються до новорічних свят: дивіться відео
Що відомо про дружину Забарного
- Нагадаємо, що Ілля Забарний почав зустрічатися з Ангеліною ще у 2018 році. Пара познайомилася під час навчання в школі.
- Ангеліна – донька української блогерки Юлії Леус.
- Вона закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю філологині.
- У червні 2023 року пара відсвяткувала весілля.