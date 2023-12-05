Ілля Забарний та його дружина Ангеліна поділилися відео, як вони готуються до різдвяних свят. Закохана пара разом прикрашали іграшками та гірляндами свій дім.

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А компанію Іллі та Ангеліні склав їхній домашній улюбленець – білосніжний кіт.

Ми прикрашаємо наш дім разом,

– написала дружина Іллі в своємі Інстаграмі.

Ілля та Ангеліна Забарні готуються до новорічних свят: дивіться відео

Що відомо про дружину Забарного