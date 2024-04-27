Гордость Украины: Илья Ковтун выиграл две золотые медали за день на Евро по спортивной гимнастике

Илья Ковтун принял участие в двух финалах в предпоследний день на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Результат превзошел все ожидания.

В итальянском Римини на днях проходит чемпионат Европы-2024 по спортивной гимнастике. Предпоследний день оказался достаточно удачным для Украины, пишет 24 Канал.

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Двойное золото

Наш гимнаст Илья Ковтун стал настоящим героем дня, получив в течение субботы, 27 апреля, две золотые медали. Сначала украинец выиграл соревнования по упражнениям на параллельных брусьях.

Ковтун среди первых начал соревнования и сразу захватил лидерство. Гимнаст выполнил упражнение сложностью 6,9, получив за нее 15, 633 балла. В итоге никто не смог побить результат украинца.

Результаты в упражнениях на параллельных брусьях:

Илья Ковтун (Украина) – 15, 633 Мариус Георгиу (Кипр) – 14, 866 Ноэ Зейферт (Швейцария) – 14, 833

В этом же соревновании шестое место занял еще один представитель Украины Назар Чепурный (13, 866). Для Ковтуна это вторая победа на Евро в упражнениях на параллельных брусьях.

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А уже потом Илья еще и стал чемпионом в упражнениях на перекладине. Парень вышел на соревнование четвертым и сразу превзошел всех своих соперников. Упражнение сложностью 5,9 Ковтун выполнил на 14,600 балла.

Результаты в упражнениях на перекладине:

Илья Ковтун (Украина) – 14, 600 Роберт Творогал (Литва) – 14, 566 Мариус Георгиу (Кипр) – 14, 366

Совсем чуть-чуть от него отстал литовец Роберт Творогал (14,566 балла). Для Ильи это уже седьмая медаль в истории на чемпионатах Европы. В целом же у Украины уже есть четыре медали на Евро-2024 по спортивной гимнастике.