Илья Ковтун выступит в финале по многоборью. Он занял 15 место, набрав 81,732 балла за 6 упражнений. Также лидер сборной – первый запасной в правах на параллельных брусьях с результатом 14.966. Он финишировал 9-ым, хотя у 8-го места такой же балл, но лучшая оценка за исполнение, поэтому теоретически Илья может еще сможет побороться за вознаграждение в этом виде.

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Игорь Радивилов финишировал четвертым и вышел в финал в своем коронном виде – опорном прыжке. Его результат квалификации – 14,566.

По итогам командной квалификации наша сборная стала 21-й.

Финал мужского многоборья состоится в пятницу, 4 ноября, параллельные брусья в воскресенье, 6 ноября.