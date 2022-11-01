Ілля Ковтун виступить у фіналі з багатоборства. Він посів 15-те місце, набравши 81,732 бала за 6 вправ. Також лідер збірної перший запасний у правах на паралельних брусах з результатом 14.966. Він фінішував 9-им, хоча у 8-го місця такий самий бал, але краща оцінка за виконання, тому теоретично Ілля може ще зможе поборотись за винагороду у цьому виді.

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Ігор Радівілов фінішував четвертим та вийшов у фінал у своєму коронному виді – опорному стрибку. Його результат кваліфікації – 14,566.

За підсумками командної кваліфікації наша збірна стала 21-ю.

Фінал чоловічого багатоборства відбудеться у п’ятницю, 4-го листопада, паралельні бруси у неділю, 6-го листопада.