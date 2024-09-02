Итальянец Джакомо Перини потерял бронзовую награду, несмотря на свой финиш на третьем месте. Его дисквалифицировали из-за использования "коммуникационного оборудования".

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Соперник подтвердил нарушение

Международная организация World Rowing приняла такое решение из-за использования запрещенного устройства, а именно телефона. Это нарушение Правила 28, приложения R2.

Это событие прокомментировал победитель заплыва Бенжамин Притчард. Британец, подтвердил, что Перини имел в лодке телефон и использовал его для общения со штабом сборной Италии.

У него в лодке был телефон – такая коммуникация запрещена. С нашими нарушениями мы не можем оглядываться назад. Не знаю, почему они решили прибегнуть к такому в финале Паралимпиады. Никогда такого не видел в гонках, поэтому очень интересно, что они это испытали,

– заявил Притчард.

Отметим, что 28-летний Перини впервые выступал на Паралимпиаде. Он является двукратным вице-чемпионом мира на одиночках класса PR1.

Напомним, что в этом скандальном заплыве также участвовал Роман Полянский. Он был быстрее Джакомо Перини и завоевал "серебро".