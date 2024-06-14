Неожиданное назначение: команду Второй лиги возглавит легенда украинского женского футбола

В следующем сезоне ряд клубов Украинской Премьер-лиги создадут резервные команды, которые будут играть во Второй лиге. Одну из них возглавит бывшая игрок сборной Украины Ия Андрущак.

Руководство полтавской Ворсклы определилось с тренерским штабом новосозданной резервной команды. Ворсклу-2 возглавит известная в прошлом футболистка Ия Андрущак.

Читайте также Боятся мобилизации игроков: клуб Первой лиги снимается с участия в соревнованиях

Первый тренер мужских команд в Украине

В ноябре прошлого года Андрущак возглавила юношескую команду Ворсклы U-19. Она стала первой женщиной в Украине, которая тренировала мужскую команду. По итогу сезона подопечные бывшей футболистки сборной Украины финишировали на девятом месте в чемпионате команд U-19.

В первенстве Второй лиги 2024/25 будет участвовать команда Ворскла-2. Ее состав сформируют из игроков 2004 года рождения и младше. Именно с ними работала Андрущак в U-19.

Легендарная футболистка сборной Украины