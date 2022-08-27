Непокоренные украинцы: национальная команда завоевала 77 медалей на Warrior Games

В Орландо (штат Флорида, США) продолжаются Warrior Games (Игры Воинов). Сборная Украины завоевала уже 77 наград.

В седьмой день соревнований наши мужественные украинцы добыли в борьбе сразу 20 медалей по плаванию. всего в медальной копилке "сине-желтых" 77 наград.

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Награды украинцев в 7-й день соревнований

Андрей Бадарак завоевал 2 место на дистанции 50 метров свободным стилем, стал золотым призером на дистанциях 50 метров на спине и 50 метров брассом.

Алексей Бобчинец занял 3 место на дистанции 50 м свободным стилем, 2 место на 100 м свободным стилем и 2 место на 50 м брассом.

Иван Герецун завоевал 3 место в эстафете 4х50 метров.

Александр Дударев завоевал 3 место на дистанции 50 метров свободным стилем, 3 место 50 метров на спине, 2 место 100 метров свободным стилем и 3 место в эстафете 4х50 метров.

Юрий Зекун занял 3-е место в эстафете 4х50 метров.

Юлия Паевская заняла 1 место на дистанции 50 м свободным стилем и 2 место на дистанции 100 м свободным стилем.

Василий Стуженко стал абсолютным победителем на дистанциях 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине и 100 метров вольным стилем.

Богдан Оксентюк стал золотым призером на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров вольным стилем, а также бронзовым призером в эстафете 4х50 метров. При этом Богдан на дистанциях 50 метров и 100 метров побил предварительные рекорды по плаванию на Играх Воинов!