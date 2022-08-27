У сьомий день змагань наші мужні українці вибороли відразу 20 медалей з плавання. Загалом у медальній скарбничці "синьо-жовтих" 77 нагород.

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Нагороди українців у 7-й день змагань

Андрій Бадарак здобув 2 місце на дистанції 50 метрів вільним стилем, став золотим призером на дистанціях 50 метрів на спині та 50 метрів брасом.

Олексій Бобчинець зайняв 3 місце на дистанції 50 метрів вільним стилем, 2 місце на 100 метрів вільним стилем та 2 місце на 50 метрів брасом.

Іван Герецун здобув 3 місце в естафеті 4х50 метрів.

Олександр Дударєв виборов 3 місце на дистанції 50 метри вільним стилем, 3 місце 50 метри на спині, 2 місце 100 метрів вільним стилем та 3 місце в естафеті 4х50 метрів.

Юрій Зекун зайняв 3 місце в естафеті 4х50 метрів.

Юлія Паєвська зайняла 1 місце на дистанції 50 метрів вільним стилем та 2 місце на дистанції 100 метрів вільним стилем.

Василь Стуженко став абсолютним переможцем на дистанціях 50 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині та 100 метрів вільним стилем.

Богдан Оксентюк став золотим призером на дистанціях 50 метрів вільним стилем та 100 метрів вільним стилем, а також бронзовим призером в естафеті 4х50 метрів. При цьому Богдан на дистанціях 50 метрів та 100 метрів побив попередні рекорди з плавання на Іграх Воїнів!