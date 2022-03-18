Игроки Шахтера и Динамо создали фонд гуманитарной и военной помощи

Игроки Динамо и Шахтера работают на благо украинского народа. Украинские футболисты основали фонд гуманитарной и военной помощи.

Война объединяет ради победы

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан сообщил в инстаграме, что он вместе со своими одноклубниками Сергеем Сидорчуком и Николаем Шапаренко, а также футболистами донецкого Шахтера Тарасом Степаненко, Николаем Матвиенко и Сергеем Кривцовым создали фонд помощи Украине.

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"Объединяемся и помогаем друг другу ради победы Украины. Сначала каждый оказывал какую-то помощь самостоятельно, но впоследствии мы поняли, что, совместив усилиями сможем действовать гораздо эффективнее.

Фонд поделен на две части: гуманитарную и военную. Мы собираем запросы со всей Украины и передаем проверенным людям в Испании и Италии – сейчас это наши основные партнеры", – написал Бущан.

По словам Бущана, на фото часть помощи (500 аптечек Ifak aids, 50 бронежилетов (защита 4+) и 5 тепловизоров), что едет в Одессу, Марьинку и Николаев.