Війна об'єднує заради перемоги

Воротар київського Динамо Георгій Бущан повідомив у інстаграмі, що він разом зі своїми одноклубниками Сергієм Сидорчуком та Миколою Шапаренком, а також футболістами донецького Шахтаря Тарасом Степаненком, Миколою Матвієнком та Сергієм Крiвцовим створили фонд допомоги Україні.

До слова Тренер Шахтаря різко змінив свою думку про українців, які дають бій рашистам

"Об'єднуємось та допомагаємо один одному заради перемоги України. Спочатку кожен надавав якусь допомогу самостійно, але згодом ми зрозуміли, що, поєднавши зусилля, ми зможемо діяти набагато ефективніше.

Фонд поділений на дві частини: гуманітарну та військову. Ми збираємо запити з усієї України та передаємо перевіреним людям в Іспанії та Італії – зараз це наші основні партнери", – написав Бущан.

За словами Бущана, на фото частина допомоги (500 аптечок Ifak aids, 50 бронежилетів (захист 4+) та 5 тепловізорів), що їде в Одесу, Мар’їнку та Миколаїв.