Эффектные танцы в раздевалке: как игроки сборной отпраздновали выход в 1/4 Евро-2020 – видео

30 июня 2021 , 02:16
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Виталий Миколенко в инстаграме

Сборная Украины 29 июня одержала историческую победу над Швецией со счетом 2:1. Благодаря этой победе "сине-желтые" вышли в 1/4 финала Евро-2020.

В раздевалке футболисты нашей национальной команды не сдерживали эмоций. Видео празднований обнародовали в социальных сетях.

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На роликах видно, как Тарас Степаненко, Евгений Макаренко, Руслан Малиновский и Роман Яремчук изо всех сил выплясывали под музыку.

Футболисты сборной празднуют победу: смотрите видео

Украина вышла в 1/4 финала Евро-2020

  • Сборная Украины 29 июня в матче 1/8 финала встретилась со Швецией.
  • Поединок завершился победой нашей национальной команды со счетом 2:1.
  • Благодаря этой исторической победе "сине-желтые" впервые вышли в 1/4 Евро-2020.

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Автор: Олег Васьків