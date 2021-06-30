Эффектные танцы в раздевалке: как игроки сборной отпраздновали выход в 1/4 Евро-2020 – видео
30 июня 2021 , 02:16Читати новину українською
Источник:Виталий Миколенко в инстаграме
Сборная Украины 29 июня одержала историческую победу над Швецией со счетом 2:1. Благодаря этой победе "сине-желтые" вышли в 1/4 финала Евро-2020.
В раздевалке футболисты нашей национальной команды не сдерживали эмоций. Видео празднований обнародовали в социальных сетях.
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На роликах видно, как Тарас Степаненко, Евгений Макаренко, Руслан Малиновский и Роман Яремчук изо всех сил выплясывали под музыку.
Футболисты сборной празднуют победу: смотрите видео
Украина вышла в 1/4 финала Евро-2020
- Сборная Украины 29 июня в матче 1/8 финала встретилась со Швецией.
- Поединок завершился победой нашей национальной команды со счетом 2:1.
- Благодаря этой исторической победе "сине-желтые" впервые вышли в 1/4 Евро-2020.
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