"Наши города тоже хотели бы принимать турнир": мощный ролик от сборной Украины перед стартом Евро
Источник:УАФ
Уже 14 июня начинается чемпионат Европы по футболу. На него квалифицировалась также и сборная Украины, которая дополнительно имеет и социальную миссию на турнире.
Перед стартом соревнований "сине-желтые" обратили внимание мира на войну в родной стране. Игроки нашей национальной команды записали видео с призывом помогать Украине.
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Важный месседж для мира
На нем показаны кадры разрушений родных населенных пунктов футболистов из-за российской агрессии. В обращении каждый игрок рассказал о родном крае, который сейчас должен бороться за свое свободное будущее.
Наши города тоже хотели бы принимать Евро, но сейчас они борются не за турнир, а за свободу. И поэтому мы призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине,
– говорится в заявлении УАФ.
В этом видео снялись 13 футболистов, которые представляют города или поселки, которые подвергаются массированным обстрелам или временно являются оккупированными:
- Андрей Лунин и Михаил Мудрик (Красноград, Харьковская область)
- Николай Шапаренко (Великая Новоселка, Донецкая область)
- Сергей Сидорчук (Запорожье)
- Александр Зубков (Макеевка, Донецкая область)
- Максим Таловеров и Анатолий Трубин (Донецк)
- Николай Матвиенко (Саки, Крым)
- Александр Зинченко (Радомышль, Житомирская область)
- Руслан Малиновский (Житомир)
- Артем Довбик (Черкассы)
- Виктор Цыганков (Винница)
- Илья Забарный (Киев)
Смотрите видео с обращением сборной Украины к миру
Отметим, что также еще с 2014 года оккупирована родная Горловка главного тренера "сине-желтых" Сергея Реброва.Справка. Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины сыграет в группе Е вместе с Бельгией, Румынией и Словакией.
Напомним, что первый матч "сине-желтые" проведут 17 июня в 16:00. Первым соперником на турнире станет сборная Румынии.