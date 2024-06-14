"Наши города тоже хотели бы принимать турнир": мощный ролик от сборной Украины перед стартом Евро

Уже 14 июня начинается чемпионат Европы по футболу. На него квалифицировалась также и сборная Украины, которая дополнительно имеет и социальную миссию на турнире.

Перед стартом соревнований "сине-желтые" обратили внимание мира на войну в родной стране. Игроки нашей национальной команды записали видео с призывом помогать Украине.

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Важный месседж для мира

На нем показаны кадры разрушений родных населенных пунктов футболистов из-за российской агрессии. В обращении каждый игрок рассказал о родном крае, который сейчас должен бороться за свое свободное будущее.

Наши города тоже хотели бы принимать Евро, но сейчас они борются не за турнир, а за свободу. И поэтому мы призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине,

– говорится в заявлении УАФ.

В этом видео снялись 13 футболистов, которые представляют города или поселки, которые подвергаются массированным обстрелам или временно являются оккупированными:

Андрей Лунин и Михаил Мудрик (Красноград, Харьковская область)

Николай Шапаренко (Великая Новоселка, Донецкая область)

Сергей Сидорчук (Запорожье)

Александр Зубков (Макеевка, Донецкая область)

Максим Таловеров и Анатолий Трубин (Донецк)

Николай Матвиенко (Саки, Крым)

Александр Зинченко (Радомышль, Житомирская область)

Руслан Малиновский (Житомир)

Артем Довбик (Черкассы)

Виктор Цыганков (Винница)

Илья Забарный (Киев)

Смотрите видео с обращением сборной Украины к миру

Отметим, что также еще с 2014 года оккупирована родная Горловка главного тренера "сине-желтых" Сергея Реброва.

. Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины сыграет в группе Е вместе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Напомним, что первый матч "сине-желтые" проведут 17 июня в 16:00. Первым соперником на турнире станет сборная Румынии.