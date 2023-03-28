Сборную Перу ждет товарищеский поединок со сборной Марокко, который состоится в Испании. Но вот "инки" не успели добраться до гостиницы, как попали в столкновение с местной полицией.

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Гостеприимный Мадрид

Дело в том, что "бело-красные" хотели приблизиться к своим фанатам, которые поджидали футболистов под гостиницей, но мадридская полиция была против. В определенный момент один из стражей порядка оттолкнул Йошимара Йотуна, который по меркам полицейского подошел слишком близко к болельщикам. Футболист не вытерпеть пренебрежительного поведения и оттолкнул в ответ, что и повлекло за собой конфликт.

После этого партнером по команде вступились вратарь Педро Гальесе и форвард Алекс Валера, а с другой стороны вмешались коллеги полицейского. Вскоре конфликт удалось остановить. Всех троих игроков сборной Перу забрали в отдел, чтобы провести следственные действия. Голкипера "инков" отпустили только в пять утра. К тому же у футболистов изъяли паспорта. МИД Перу настаивает на расследовании инцидента.

Видео толкотни между "бело-красными" и полицией: