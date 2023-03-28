На збірну Перу чекає товариський поєдинок зі збірною Марокко, який відбудеться у Іспанії. Та от "інки" не встигли добратися до готелю, як потрапили у сутичку з місцевою поліцією.

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Гостинний Мадрид

Діло в тому, що "біло-червоні" хотіли наблизитися до своїх фанатів, які підчікували футболістів під готелем, та от мадридська поліція була проти. В певний момент один із правоохоронців відштовхнув Йошімара Йотуна, який за мірками поліцейського підійшов занадто близько до вболівальників.

Футболіст не витерпіти зневажливої поведінки та відштовхнув у відповідь, що і спричинило конфлікт.Після цього за партнера по команді заступилися воротар Педро Гальєсе та форвард Алекс Валера, а з іншого боку втрутилися колеги поліцейського.

Невдовзі конфлікт удалося зупинити. Всіх трьох гравців збірної Перу забрали до відділу, щоб провести слідчі дії. Голкіпера "інків" відпустили тільки о п'ятій ранку. До того ж, у футболістів вилучили паспорта. МЗС Перу наполягає на розслідуванні інциденту.

Відео штовханини між "біло-червоними" та поліцією: