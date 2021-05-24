Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020

FAVBET вдохновился старым, добрым ритуалом, который в прошлом сопровождал каждый международный футбольный турнир – заполнение сетки вплоть до финала. Эта механика стала основой новой акции "Навангуй результаты Евро". В тройке фаворитов по версии игроков – Франция, Германия и Бельгия.

Каждый участник может заполнить на сайте турнирную сетку Евро-2020 и спрогнозировать, кто выйдет из групп, победит в раундах плей-офф и выиграет турнир.

Стоящее Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в новой форме

Болельщики больше верят в победу Франции. Такой прогноз сделали 34,6% участников. 16,5% предпочитают Германию, 15,6% Бельгию, а 14,1% Англию. Победу Украины прогнозируют 2,5% фанов.

Спрогнозировать победителя Евро на сайте FAVBET может каждый желающий. Приятное дополнение – шанс выиграть до 25000 гривен.