Основнная команда Кривбасса после успеха решила провести совместный ужин с болбоями. На ней капитан команды Виталий Вернидуб отметил, что юноши внесли свой вклад в победу команды.

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Ситуация со стороны Кривбасса

Болбои на ужине рассказали, как во время матча к ним относились представители Днепра-1. Раздалась и ненормативная лексика, и угрозы в сторону мальчишек:

"Почти весь матч они оскорбляли нас и выкрикивали нецензурные высказывания. А в одном из моментов игрок Днепра-1 Гуцуляк вообще вырвал мяч из рук. При этом главный тренер днепрян Александр Кучер просто нецензурно обругал меня. А кое-кто из персонала "днепрян" из ряда запасных" вообще угрожали нам физической расправой. Кричали и с трибун. И это были представители Днепра-1. И снова мать, брани и угрозы!", - рассказал болбой.

Ситуация со стороны Днепра-1

Главный тренер Днепр-1 Александр Кучер совсем иного видения этой ситуации. Он считает, что ребята должны выполнять свою работу справедливо и с детства приучаться к такой добродетели:

"Конечно, хочется, чтобы мы играли в футбол, а не так, что подающие мячи ребята не хотят их нам отдавать. Давайте учить хотя бы детей, чтобы в будущем мы на больших аренах что-то получали и наша сборная играла, а не пряталась от мяча, и именно играла в футбол", – сказал коуч.

Несмотря на поражение, Днепр-1 остается лидером УПЛ после первого круга (35 очков) с отрывом от Шахтера на 5 очков. Кривбасс благодаря сенсационной победе смог выкарабкаться из зоны вылета. Теперь команда занимает 11 место в таблице (15 очков)