Игроки Динамо встретились с украинскими беженцами перед поединком с Боруссией: яркие фото
Источник:ФК Динамо
Киевское Динамо обыграло дортмундскую Боруссию в благотворительном мачте. Похоже, что наши болельщики зарядили позитив и мотивацию украинских футболистов перед игрой.
Динамо встретилось с земляками перед матчем
Футболисты зарядились позитивом перед матчем, встретившись с приехавшими под отель украинскими беженцами, где остановилась делегация динамовцев, чтобы провести "бело-синих" на игру.
К слову Динамо обыграло Боруссию в благотворительном матче в Дортмунде: видеообзор
Вместе с украинцами, выехавшими из родной страны, спасаясь от войны, пообщаться с динамовцами пришли также Генеральный консул Украины в Германии Ирина Шум, а также ее польский коллега Куба Вавжиняк.
Футболисты встретились с болельщиками / Фото с сайта Динамо
Украинские болельщики поддержали команду / Фото с сайта Динамо
Игроки Динамо встретилось с болельщиками / Фото с сайта клуба
В очередном благотворительном матче киевское Динамо неожиданно обыграло дортмундскую Боруссию на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Матч закончился со счётом 2:3.
Голами отличились Буяльский и Ванат (дважды).
Этот поединок посетило 35 тысяч болельщиков, что является очень солидным показателем для товарищеской игры.