Игроки Динамо прибыли в расположение сборной Украины: яркие фото
Источник:УАФ
Национальная команда пополняется игроками. В расположение сборной прибыли игроки Динамо.
Осталось подождать легионеров
В лагерь национальной команды в Словению прибыли представители киевского "Динамо". Также вместе с ними приехал и Артем Довбик, в последнее время тренировавшийся с киевлянами.
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Среди прибывших Георгий Бущан, Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Артем Беседин.
Игроки Динамо прибыли в национальную команду / Фото УАФ
Ранее к команде присоединились игроки Шахтера и Дмитрий Резник (Ворскла), Сергей Булеца (Заря), Александр Пихаленок и Алексей Гуцуляк (оба – Днепр-1).
Также вместе с киевлянами прибыл и Довбик / Фото УАФ
Несколько позже в команду прибудут украинские легионеры, выступающие за границей.
Впоследствии к команде присоединятся легионеры / Фото УАФ
Киевляне приехали несколько позже, поскольку 4 мая Динамо сыграло благотворительный матч против швейцарского Базеля. Украинский клуб победил со счётом 2:3.
Сборная Украины начала подготовку к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 и поединков Лиги наций УЕФА 2 мая в тренировочном центре Ассоциации футбола Словении недалеко от Любляны.Кстати говоря. Матч сборной Украины против Шотландии в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 состоится 1 июня. Начало поединка – в 21:45.
Победитель этого поединка сыграет против сборной Уэльса.
Далее "сине-желтых" ждут три встречи в рамках Лиги наций-2022/2023 против сборных Ирландии (8 июня в гостях и 14 июня в Польше) и Армении (11 июня в Польше).
Перед матчем против Шотландии подопечные Александра Петракова проведут пять подготовительных спаррингов. И это без учета встречи против Боруссии Менхенгладбах, которая состоится 11 мая.
Тренировочный сбор в Словении продлится около месяца.
4 мая в продажу поступила очередная партия билетов на матч плей-офф отбора чемпионата мира-2022 Шотландия – Украина. Чтобы получить билет на поединок, читайте подробнее по ссылке.