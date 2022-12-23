Один за всех и все за одного: игроки Брюгге уговорили клуб не увольнять их тренера

Руководство Брюгге решило уволить главного тренера команды Карла Хуфкенса. На их решение повлияло поражение "сине-черных" не именитому сопернику, но игроки команды стали горой за своего коуча.

В 1/8 кубка Бельгии Брюгге разгромно уступил Сейтн-Трюйдену (4:1), занимающему 10-ю позицию во внутреннем чемпионате. Поражение скромному сопернику разгневало руководство Брюгге, из-за чего они и решили завершить сотрудничество с Карлом Хуфкенсом.

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Влияние футболистов Брюгге

А вот игроки бельгийской команды вместе с Романом Яремчуком и Эдуардом Соболем продемонстрировали настоящий командный дух. Футболисты вступились за своего тренера и попросили руководство не принимать поспешные решения. Игроки хотят продолжать сотрудничество с Хуфкенсом. Это стало ключевым фактором в решении правления Брюгге, которое решило не увольнять Хуфкенса и дать ему еще один шанс.

Позиция руководства Брюгге с мгновенным решением уволить Хуфкенса выглядит странной. Коуч с "сине-черными" добился знакового результата – первый выход Брюгге в 1/8 финала Лиги Чемпионов в истории. Также команда установила уникальный рекорд, не пропустив ни одного мяча в стартовых трех турах ЛЧ

Брюгге заняло второе место в группе, где они оставили позади Байер Леверкузен и Атлетико Мадрид, но выпустили перед собой Порту. Бельгийский коллектив в плей-офф раунде встретится с португальской Бенфикой, также феерически проведшей групповой этап ЛЧ.