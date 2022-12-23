В 1/8 кубка Бельгії Брюгге розгромно поступився Сейтн-Трюйдену (4:1), який займає 10 позицію у внутрішньому чемпіонаті. Поразка скромному супернику розгнівила керівнитво Брюгге, через що вони і вирішили завершити співпрацю з Карлом Хуфкенсом.

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Вплив футболістів Брюгге

Та от гравці бельгійської команди разом із Романом Яремчуком та Едуардом Соболем продемонстрували справжній командний дух. Футболісти заступились за свого тренера та попросили керівництво не ухвалювати поспішних рішень. Гравці бажають продовжувати співпрацю з Хуфкенсом. Це стало ключовим фактором у рішенні правління Брюгге, яке вирішило таки не звільняти Хуфкенса та дати йому ще один шанс.

Позиція керівництва Брюгге з миттєвим рішенням звільнити Хуфкенса виглядає дивною. Коуч з "синьо-чорними" добився знакового результату – перший вихід Брюгге у 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів у історії. Також команда встановила унікальний рекорд, не пропустивши жодного м'яча у стартових трьох турах ЛЧ.

Брюгге зайняло друге місце у групі, де вони залишили позаду Баєр Леверкузен та Атлетико Мадрид, але випустили поперед себе Порту. Бельгійський колектив в плей-офф раунді зустрінеться з португальською Бенфікою, яка також феєрично провела груповий етап ЛЧ.