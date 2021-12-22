Луческу: Я не обращаю на них внимания

76-летний тренер заявил, что старается не обращать внимания на ультрас Динамо. По его словам, футболисты больше не ходят к ультрас из-за их протестов.

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Они хотят выглядеть протагонистами. Я не обращаю на них внимания, наоборот – я всегда иронично им аплодировал. Они достигли того, что игроки больше не ходят приветствовать их. Вместо поддерживать команду, быть с ней, побеждать, у них одна цель – показать, что они способны что-то изменить,

– сказал Луческу.

По мнению тренера Динамо, на ультрас не обращают внимание, поэтому они его не волнуют.

"Они не могут изменить, они болельщики, никто не обращает на них внимание. Ссылка баннеров становится все более беспокоящей, но меня это не волнует", – резюмировал Луческу.