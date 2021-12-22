Луческу: Я не звертаю на них уваги

76-річний тренер заявив, що старається не звертати уваги на ультрас Динамо. За його словами, футболісти більше не ходять до ультрас через їх протести.

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Вони хочуть виглядати протагоністами. Я не звертаю на них уваги, навпаки – я завжди іронічно їм аплодував. Вони досягли того, що гравці більше не ходять вітати їх. Замість підтримувати команду, бути з нею, перемагати, у них одна мета – показати, що вони здатні щось змінити,

– сказав Луческу.

На думку тренера Динамо, на ультрас не звертають увагу, тому вони його не хвилюють.

"Вони не можуть змінити, вони вболівальники, ніхто не звертає на них увагу. Посилання банерів стає все більш турбуючим, але мене це не хвилює", – резюмував Луческу.