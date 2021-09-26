Игрок Вереса разорвал исполнением гимна Украины перед игрой с Шахтером: видео
Источник:инстаграм Вереса
Шахтер 25 сентября принимал Верес в рамках УПЛ. Игрок гостей Сергей Панасенко горячо исполнил гимн Украины.
Патриот до глубины души
Юрий Вирт доверил место в стартовом составе Вереса Сергею Панасенко. Футболист отличился еще до начала встречи с Шахтером.
Больше об игре Шахтер резервным составом разгромил Верес в матче чемпионата: видео
Полузащитник горячо исполнил гимн Украины в Киеве на НСК "Олимпийский". Такое пение вызвало сдержанную улыбку на лице Шестакова, который стоял рядом с партнером по команде.
Казалось, если бы музыка играла несколько тише, то Панасенко услышали бы все зрители на трибунах. А не только те, которые смотрели матч в интернете или по телевизору. Фанаты в восторге от такого пения футболиста, никто не ожидал такого итальянского выполнения украинского гимна. Именно таким огненным пением своего национального гимна выделяются игроки сборной Италии.
В Вересе коротко и лаконично подписали ролик: "Если исполнять гимн Украины, то только как Сергей Панасенко".
Панасенко ярко исполнил гимн Украины: видео
К сожалению, такая заряженность Панасенко на игру не принесла положительного результата Вересу. Шахтер резервным составом разгромил соперника со счетом 4:1. Единственный гол за ровенчан забил Геннадий Пасич.