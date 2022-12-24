Удар шайбой в лицо: игрок НХЛ получил опасную травму в хоккейном матче – видео
Источник:Everything Hockey
Американский защитник Вашингтона Джон Карлсон получил опасную травму во время матча регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист был срочно доставлен в больницу.
Едва не закончился трагедией матч чемпионата НХЛ между Вашингтоном и Виннипегом (4:1). Во время одного из эпизодов травму головы получил защитник Кэпиталз Джон Карлсон.
Читайте также Награда с привкусом горечи: Украина U-20 выиграла серебро ЧМ-2022, но не повысилась в классе
В начале третьего периода канадский защитник гостей Бренден Диллон нанес бросок в направлении ворот Вашингтона. На пути шайбы оказался Карлсон, которому снаряд попал прямо в лицо.
От жуткого удара американец сразу упал на лед, на котором появились капли кровь. Судьи остановили игру, чтобы пострадавшему хоккеисту оказали первую помощь. Карсон самостоятельно покинул площадку, но из-за сильного кровотечения не смог продолжить игру.
Видео жуткого удара шайбой
После поединка хоккеист был отправлен в больницу, где медики определили степень повреждения. По словам тренера Кэпиталза Питера Лавиолетта, жизни Карлсона ничего не угрожает.
Что известно о Джоне Карлсоне
- Американский защитник в 2018 году в составе Кэпиталз стал обладателем Кубка Стэнли.
- Карлсон дважды участвовал в Матче всех звезд НХЛ.
- В составе молодежной сборной США Джон был чемпионом мира.
- За основную сборную США дебютировал на Олимпиаде-2014, где забил первый гол на турнире в матче-открытия против команды Словакии.