Едва не закончился трагедией матч чемпионата НХЛ между Вашингтоном и Виннипегом (4:1). Во время одного из эпизодов травму головы получил защитник Кэпиталз Джон Карлсон.

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В начале третьего периода канадский защитник гостей Бренден Диллон нанес бросок в направлении ворот Вашингтона. На пути шайбы оказался Карлсон, которому снаряд попал прямо в лицо.

От жуткого удара американец сразу упал на лед, на котором появились капли кровь. Судьи остановили игру, чтобы пострадавшему хоккеисту оказали первую помощь. Карсон самостоятельно покинул площадку, но из-за сильного кровотечения не смог продолжить игру.

Видео жуткого удара шайбой

John Carlson takes a slapshot to the face. Ouch



pic.twitter.com/uUTlhnMMvv — Everything Hockey (@EHClothing) December 24, 2022

После поединка хоккеист был отправлен в больницу, где медики определили степень повреждения. По словам тренера Кэпиталза Питера Лавиолетта, жизни Карлсона ничего не угрожает.

Что известно о Джоне Карлсоне