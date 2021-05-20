Курьезный автогол в АПЛ

Первыми во встрече забили хозяева голом отметился Стевен Бергвейн уже на 8-й минуте матча. Через 12 минут гости сравняли цифры на табло, но сделали это после подарка от Тоттенхэма.

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На 20-й минуте после подачи защитник хозяев Серхио Регилон хотел выбить мяч из собственной штрафной, но сделал это слишком неудачно. Футболист срезал мяч в собственные владения – голкипер не ожидал такого поворота событий. Автогол получился очень красивым, но это не должно радовать Регилона.

До этого Регилон не отличался голами в футболке Тоттенхэма. Хотя испанец и на этот раз не забил во владения соперника. Всего в этом сезоне футболист сыграл за английский гранд 35 матчей, в которых отдал 6 ассистов.

Еще до перерыва Астон Вилла вышла вперед благодаря точному удару Олли Уоткинса. Этот выстрел поставил точку в матче – 1:2 победа гостей. После победы Астон Вилла с 52 очками идет на 11 месте. "Шпоры" – седьмые, в их активе 59 набранных пунктов.

Видеообзор матча Тоттенхэм-Астон Вилла (автогол с 0: 57)