Игрок Шахтера Степаненко рассказал, как неожиданно возник вариант с тренировками в Динамо

Один из лидеров Шахтера Тарас Степаненко рассказал о том, как поддерживает форму вне команды. Футболист открыл занавес клуба, в котором поддерживает форму. И это не киевское Динамо.

Степаненко: Это солидарность украинского народа

Из-за войны в Украине футбольные клубы так и не восстановили вторую часть сезона УПЛ. Футболисты вынуждены поддерживать форму индивидуально и в тех условиях, в которых это возможно.

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4 апреля появились фото по тренировке Динамо в Румынии. В команде был замечен лидер Шахтера Тарас Степаненко. Такое появление "горняка" в "бело-синей" команде изрядно удивило фанатов. Как оказалось, что футболист всего несколько дней тренировался вместе с подопечными Мирчи Луческу.

Вне донецкого клуба Степаненко поддерживает форму с румынским Волунтари. Помог с командой Тарасу бывший тренер Шахтера Луческу, договорившийся с наставником и руководством румынского клуба.

Волунтари – клуб, выступающий в румынской Лиге 1, основанный относительно недавно – в 2010 году. После трех туров в плей-офф занимает 4 место в группе топ-6 лидеров чемпионата.

Степаненко был вынужден несколько дней потренироваться с Динамо только потому, что Волунтари 2 апреля сыграл очень важный матч. После которого футболисты получили несколько дней отдыха. А вот для Тараса, только возвращающего форму, такой отдых был лишний. Поэтому опорник "горняков" снова обратился за помощью к "Мистеру".

Могу только поблагодарить за то, что здесь мы, украинцы, друг друга поддерживаем. Убежден, если бы сложилась ситуация, когда кому-то из футболистов Динамо нужно бы поддерживать форму, то Шахтер так же предоставил ребятам все условия и помог бы им. Это солидарность украинского народа, и, по моему мнению, это вполне нормальная ситуация,

– сказал футболист сборной Украины.

Напомним, что Шахтер вслед за Динамо получило разрешение на выезд за границу. В Турции "горняки" сыграют ряд благотворительных поединков, средства из которых пойдут на нужды армии. Киевляне первыми положили начало такой хорошей инициативе.